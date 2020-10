Le plan de rétablissement d'Integrale rejeté, la liquidation se profile

Coup de tonnerre à Liège. Ce vendredi matin, Integrale annonçait via un communiqué de presse que son assemblée générale avait approuvé des comptes "en discontinuité" pour l'année 2019 , ce qui indique qu'elle n'est plus en mesure de garantir la poursuite de ses activités.

Par conséquent, l'AG a procédé à la réestimation des actifs et du passif de l'entreprise, et a constitué des provisions complémentaires . En prenant ces élements en compte, le résultat technique de la compagnie pour 2019 est réévalué à -380 millions d'euros.

Etant donné que Nethys , actionnaire majoritaire de l'assureur avec 71% des parts (avec encore 20% supplémentaires via son autre filiale Ogeo Funds), s'est refusé à remettre la main au portefeuille, un processus de vente piloté par BNP Paribas a été lancé pour attirer des capitaux extérieurs. Il n'a cependant pas atteint le succès escompté puisque seulement deux offres, insuffisantes, ont abouti sur la table du groupe liégeois .

Tous les scénarios possibles

La liquidation de l'assureur constitue le scénario le plus probable si aucune solution ne se dégage d'ici là, confirme la compagnie d'assurance, qui se veut néanmoins rassurante pour ses quelque 6.000 entreprises clientes et 170.000 affiliés, ainsi que pour ses effectifs. "Nous avons réalisé des provisions suffisantes pour nos activités et notre personnel", souligne Fabian de Bilderling, porte-parole d'Integrale. Si la gestion des contrats existants ne doit pas poser de problème, toute nouvelle activité est mise "en suspens".