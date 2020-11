Le président d'Integrale démissionne de ses fonctions

Contexte explosif

Michel De Wolf, qui fut notamment doyen de la Leuven School of Management, était alors déjà administrateur indépendant de la compagnie. Il a pris les commandes du CA dans un contexte difficile, alors que le scandale Nethys déteignait encore sur l'entreprise et que ses problèmes de solvabilité faisaient surface . Plusieurs plans de rétablissement ont alors été mis sur pied, mais aucun n'a obtenu l'aval de la Banque nationale, son régulateur .

Des tensions auraient opposé Michel De Wolf et Nethys, notamment au sujet de l'offre déposée par le gestionnaire de fonds britannique River Rock . La filiale opérationnelle d'Enodia aurait reproché au président d'afficher sa préférence pour cette offre. Sa révocation a dès lors été ajoutée à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 8 décembre prochain, qui doit approuver la volonté de poursuivre les activités de l'entreprise et de lui éviter la liquidation.

Frank Jeusette prend le relais

Pour le remplacer, les quinze membres du conseil d'administration ont choisi à l'unanimité Frank Jeusette. Celui-ci fut CRO et membre du comité de direction d'Ethias jusqu'à l'année passée. Els Lievens et Gérald Scheepmans sont respectivement nommés première et second vice-présidents d'Integrale, tandis que Michel De Wolf demeure administrateur indépendant.