Le recouvrement amiable renvoyé au Conseil d'État...

La loi tant attendue relative au recouvrement amiable n'a pas été adoptée par la Chambre jeudi. La question des délais de paiement a fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'État.

C'était assez rare que pour être souligné: au début du mois, le texte modifiant la loi sur le recouvrement amiable du 20 décembre 2002 avait été adopté à l'unanimité par la commission Économie. Du PTB au Vlaams Belang, en passant par les libéraux et les socialistes des deux côtés de la frontière linguistique, tout le monde semblait s'être enfin mis d'accord sur une question en suspens depuis plusieurs années.

Jeudi en séance plénière, ce fut pourtant la douche froide pour Patrick Prévot, député socialiste à l'origine de la proposition. Le texte est renvoyé au Conseil d'État à la suite d'une demande d'Anneleen Van Bossuyt (N-VA) soutenue par les nationalistes flamands, les libéraux, le cdH et le Vlaams Belang.

Mercredi, la députée humaniste Catherine Fonck (cdH) avait déjà annoncé vouloir introduire un amendement concernant les délais supplémentaires offerts aux débiteurs. "La proposition aboutit à imposer aux entreprises d'offrir à tous leurs clients une forme de crédit gratuit", avait-elle déclaré, estimant que l'on mettait en péril l'activité des PME.

Une requête qui était soutenue par plusieurs organisations patronales... et relayée par Patrick Dewaele (Open VLD), le président de la Chambre. Celui-ci a transmis aux députés un courrier de la FEB demandant aux élus de la Nation de revoir leur copie. Une initiative qui n'a pas été sans susciter certains froncements de sourcils sur les bancs du Parlement.

Un cadre nécessaire

35% Impayés Quelque 35% des factures n'ont pas été réglées à temps, selon le SNI.

Actuellement, les entreprises sont libres de fixer elles-mêmes le délai de paiement et les frais éventuels en cas de factures impayées, à condition de respecter la législation de protection des consommateurs. Selon le SNI, 35% des factures n'ont pas été réglées à temps au cours de cette année.

La loi renvoyée jeudi vers le Conseil d'État a notamment pour objectif de lutter contre le surendettement des consommateurs et d'éviter les frais excessifs lors de la procédure de recouvrement. Elle entend également uniformiser le traitement des délais de paiement des entreprises et des consommateurs et d'encadrer les différents acteurs du recouvrement : avocats, huissiers et mandataires.

L’Association belge des sociétés de recouvrement (ABR) demande un tel cadre légal depuis... 2000. La profession d’agent de recouvrement demeure assez mal connue en Belgique. "Nous souffrons d’un amalgame avec le métier d’huissier de justice", fait remarquer Martine T’Jampens, présidente de l’Association belge des sociétés de recouvrement (ABR), qui regroupe quelque 350 agents à travers le pays.

Lorsqu’une facture est impayée, la société créancière va la plupart du temps tenter de récupérer le montant dû elle-même. Si elle échoue, elle se tournera alors vers un recouvreur, qui jouera en quelque sorte le rôle de médiateur et tâchera de trouver une solution à l’amiable. "Nous essayons de limiter au maximum le recours au judiciaire afin de progresser plus rapidement et de ne pas engorger les tribunaux", explique Martine T’Jampens.

Montants maximums

Le texte prévoit ainsi les montants maximaux à payer en cas d’inexécution des obligations, soit par exemple 40 euros pour une facture non payée qui ne dépasse pas 400 euros. Les initiateurs du texte veulent ainsi limiter les frais de rappel en les inscrivant dans une grille tarifaire fonctionnant par tranche.

L'ABR déplore que le plafonnement des coûts ne s’effectue pas par phase, et plaide pour un système d’ indemnité forfaitaire proportionnelle. " Cette méthode permettrait également d’assurer le but poursuivi à savoir la transparence pour le consommateur des coûts pouvant être calculés en cas d’impayés", estime l’association. " Il est normal que les frais soient plafonnés pour le débiteur, mais il faut rester raisonnable. Ce n’est pas le créancier qui doit être mis en difficulté", ajoute Martine T’Jampens.

Pour ce qui concerne les délais, la proposition de loi prévoit que le consommateur dispose de vingt jours pour régler sa facture. S'il n'y parvient pas, un premier rappel, sans frais, lui est envoyé. Celui-ci ne peut mentionner un délai inférieur à dix jours pour effectuer le paiement. Ce n'est qu'à partir du second rappel qu'une mise en demeure peut être adressée et que des frais de recouvrement peuvent être perçus.

"Il est déplorable qu'un texte avec une telle finalité sociale tourne au vinaigre sous des prétextes falacieux.é Patrick Prévot Député

"Les frais supplémentaires qui seraient encourus après un deuxième rappel sont donc très limités par rapport au montant impayé. Cela n’incitera pas non plus beaucoup de gens à rapidement payer ces factures", estime le SNI. Un point sur lequel il est rejoint par l'ABR, qui estime que ce délai d’échéance de facture minimum de trente jours ne va pas inciter les consommateurs qui ont des problèmes de paiement à s’acquitter de leurs factures, et va donc aggraver leur endettement.

Fruit d'un consensus

Même si des réserves avaient été émises au cours de son élaboration, le texte est accueilli avec satisfaction par les parties prenantes. Test-Achats se félicitait de cette proposition de loi, estimant qu'elle représente une étape "historique" dans la défense des consommateurs.

"Ce texte est le fruit d'un large consensus, nous avons constamment recherché l'équilibre", souligne Patrick Prévot. Son renvoi vers le Conseil d'État est d'autant plus incompréhensible qu'il avait fait l'unanimité en commission.

"Le recouvrement amiable est le moyen le plus facile et le cher de récupérer de l'argent. Il est déplorable qu'un texte avec une telle finalité sociale tourne au vinaigre sous des prétextes falacieux."