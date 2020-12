"Le secteur de la mode et les banquiers privés sont dans le même bateau"

La société belge InvestSuite, qui développe des robots conseillers et d'autres services d'investissement pour le secteur financier, lève 3 millions d'euros de capitaux pour financer sa croissance et répondre à la hausse de la demande.

Les robots conseillers, qui élaborent votre profil d'investisseur et vous aident à gérer vos avoirs à partir d'algorithmes, ont fait depuis un certain temps leur entrée dans le monde financier. Mais à cause de la crise du coronavirus, de la remontée inattendue des bourses et de l'arrivée d'une nouvelle génération d'investisseurs – appelés Robinhood –, ce phénomène n'a fait que s'intensifier.

Les grands acteurs financiers misent sur cette tendance en mettant au point leurs propres robots conseillers. Mais de nombreuses banques et des gestionnaires de patrimoine utilisent des algorithmes créés par des fintechs, comme la société louvaniste InvestSuite, pour ces nouveaux services d'investissement.

Banques jordaniennes

InvestSuite a été créée il y a deux ans par Bart Vanhaeren, l'ancien CEO de Bolero, la banque d'investissement de KBC. Depuis, l'entreprise a déjà levé 6 millions d'euros de capital de croissance auprès d'investisseurs privés et de la société publique d'investissement flamande PMV. Six mois après une dernière levée de capitaux de 2 millions d'euros, InvestSuite espère lever 3 millions d'euros de capitaux supplémentaires.

9 millions capital de croissance Avec cette nouvelle levée de fonds, c'est 9 millions d'euros de capital de croissance qu'InvestSuite a levé depuis sa création.

PMV a à nouveau répondu présent avec un investissement de 800.000 euros, aux côtés des "business angels" existants et d'un family office belge qui a souhaité rester anonyme. Un investisseur slovaque spécialisé dans la fintech et la banque jordanienne Arab Bank ont également souscrit au tour de table.

Le Moyen-Orient est un des principaux terrains de chasse d'InvestSuite. "Là-bas, les banques commencent à accorder plus d'attention à la technologie liée à la gestion d'actifs. Elles sont davantage prêtes à collaborer avec des fintechs que leurs consœurs européennes", explique Bart Vanhaeren.

Catwalks

La crise du coronavirus n'a pas freiné la croissance de l'entreprise, explique Vanhaeren. "Au contraire. En réalité, c'est presque grâce à la pandémie que le monde entier est devenu notre marché. Auparavant, nous n'aurions jamais osé imaginer attirer un client brésilien sans l'avoir rencontré physiquement. Aujourd'hui, c'est devenu tout à fait normal."

Les stylistes ne peuvent plus montrer leurs créations sur les catwalks. Les gestionnaires de patrimoine doivent eux aussi tout régler à distance. Bart Vanhaeren CEO d'InvestSuite

La pandémie oblige les banquiers privés et les gestionnaires patrimoniaux à revoir leur modus vivendi. Le secteur, jusqu'à tout récemment essentiellement basé sur les contacts personnels, doit se réinventer. "On pourrait dire que le secteur de la mode et le monde de la banque privée sont aujourd'hui dans le même bateau, ajoute

Bart Vanhaeren en riant. Les stylistes ne peuvent plus montrer leurs créations sur les catwalks et sont passés à la technologie vidéo. Les gestionnaires de patrimoine doivent eux aussi tout régler à distance."

Netflix

Cette situation offre à InvestSuite de nouvelles possibilités. En plus des algorithmes développés pour les gestionnaires de patrimoine, l'entreprise crée des applications où des termes comme "edutainment" et "storytelling" occupent une place centrale. Avec Mintlab, un groupe de chercheurs de la KU Leuven, InvestSuite examine comment elle peut utiliser des éléments de l'industrie du gaming pour former les investisseurs.