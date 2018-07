Le statu quo sur AG Insurance laisse 750 millions de cash à Ageas

Et donc Ageas devra se contenter des 75% moins une action qu’elle détient dans AG Insurance, son enseigne commerciale en Belgique. Héritage de la déconfiture de Fortis, BNP Paribas Fortis détenait le solde de cette participation assortie d’une option de vente accordée en 2009 et arrivant à expiration le 30 juin dernier. Que la banque a finalement décidé de ne pas exercer.

Par contre, l'institution financière et le groupe d’assurances restent bel et bien partenaires: la première continuant à commercialiser les produits d’AG Insurance dans ses agences.

Cette décision était largement anticipée par le marché. En mai dernier, Bart De Smet, le CEO d’Ageas avait lui-même laissé entendre que le statu quo était le scénario le plus probable. Il estimait cette participation à 1,45 milliard d’euros. En cas de vente, le rachat aurait été financé à hauteur de 900 millions d’euros sur le cash disponible et le solde via de la dette.