Le transport médical par drone s'organise en Belgique

HAI, trois initiales encore méconnues en Belgique, mais qui bientôt pourront offrir une solution au secteur médical. Helicus Aero Initiative est en effet une plateforme regroupant acteurs de la santé, du contrôle et du transport aérien qui ambitionne le transport de médicaments et autres échantillons entre les hôpitaux.

Et si vos médicaments étaient livrés par drones? Un rêve lointain? Pas tant que cela.

Plusieurs acteurs du secteur des soins de santé, autorités du trafic aérien et acteurs du transport aérien se sont regroupés au sein d'une plateforme, Helicus Aero Initiative (HAI), avec comme objectif à "court terme" d'offrir un transport médical par drone. Certes pour l'heure, il s'agit surtout d'un service B2B. Parmi les sociétés parties prenantes au projet, on retrouve Belgocontrol, Unifly, Sabca et NSX.