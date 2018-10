LeasePlan va se faire coter à Bruxelles et à Amsterdam

L'actionnaire de LeasePlan, le spécialiste du leasing automobile, va vendre des actions existantes. La société sera cotée à Bruxelles et à Amsterdam.

La société néerlandaise LeasePlan a annoncé, ce matin, son intention de se faire coter sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles . Cette introduction en Bourse se fera via une offre publique d’actions.

Lire plus

Le spécialiste du leasing automobile et des voitures de seconde main n’émettra pas de nouvelles actions à cette occasion. C’est l'actionnaire du groupe, Lincoln Financing Holdings , qui vendra des titres aux investisseurs particuliers en Belgique et aux Pays-Bas ainsi qu'aux institutionnels.

L’offre devrait avoir lieu dans les prochaines semaines et est soumise, parmi d’autres facteurs, aux conditions de marché précise la société.

Le business de LeasePlan repose sur deux divisions : le leasing de nouveaux véhicules et une plateforme paneuropéenne pour la vente et l’achat de voitures de seconde main baptisée CarNext.com et sur laquelle le groupe fonde beaucoup d’espoirs. La société gère 1,8 million de véhicules dans 32 pays.