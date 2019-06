Les actionnaires Fortis risquent d'attendre encore leur argent

Juillet 2018, la Cour d'appel d'Amsterdam validait l'accord conclu entre Ageas et les associations de défense des petits actionnaires en vue d'une indemnisation. Ageas pensait recevoir entre 175.000 et 200.000 demandes. Le groupe en aurait reçues 270.000.

Succès de masse pour l'accord Fortis conclu entre Ageas et les associations de défense des petits actionnaires. Cet accord visant à indemniser les actionnaires de Fortis dupés dans la débâcle du groupe bancaire avait été rendu le 13 juillet dernier par une décision de la Cour d'appel amstellodamoise. Mi-mai, Bart De Smet, patron d'Ageas (l'héritier de Fortis), indiquait que 115.000 demandes d'indemnisations avaient été payées et que quelque 43.000 le seraient fin mai. Au total, on parle d'un montant de plus de 590 millions d'euros versés.