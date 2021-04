Les assureurs contacteront les PME les plus touchées par la crise

Dans un communiqué de presse diffusé ce mardi après-midi, la fédération sectorielle rappelle qu'elle a mis plusieurs mesures en place à destination des indépendants et des PME depuis que la pandémie frappe la Belgique. "Ce soutien a lieu par le biais de mesures sectorielles comme le report de paiements , la possibilité de suspendre partiellement ou intégralement le paiement de la prime et la protection des travailleurs en chômage temporaire ", énumère Assuralia, qui souligne que ces dispositions se poursuivront aussi longtemps que la crise perdure.

Plan de paiement

Depuis le début de la crise, plusieurs fédérations représentant les indépendants et les TPE ont fustigé un double discours du secteur financier quant à son soutien aux plus petits acteurs de l'économie. Assuralia semble vouloir y répondre en proposant cette approche individualisée. "En approchant individuellement nos clients, nous espérons identifier mieux encore les difficultés et besoins éventuels et accompagner de manière optimale les secteurs les plus touchés dans un nouveau départ", souligne Hein Lannoy, le CEO d'Assuralia.