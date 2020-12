Les clients Belfius seront dépannés par Europ Assistance

Belfius Insurance et Europ Assistance ont signé un partenariat stratégique ce jeudi. L'assureur dépannage offrira ses services aux clients du bancassureur public dans les domaines de la mobilité, de l'habitation et de voyage.

À partir de cette fin d'année, les clients de Belfius et de sa marque DVV Assurances qui disposent d'une assistance dépannage seront aidés par Europ Assistance .

Le bancassureur met ainsi un terme à sa collaboration avec Touring , qui durait depuis trois ans. Cette dernière développe depuis l'année passée de nouveaux produits avec BNP Paribas Fortis et son assureur attitré AG Insurance.

Europ Assistance, qui est contrôlée par l'assureur italien Generali, est le leader du marché belge de l'assurance voyage. L'entreprise se targue d'être présente dans 208 pays et territoires à travers la planète via un réseau de 7.000 collaborateurs, 400 spécialistes de la santé et 420.000 partenaires. En Belgique, Europ Assistance s'appuie sur un réseau de 1.200 dépanneurs.