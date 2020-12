Les comptables aussi doivent se réinventer à l’heure du numérique

La numérisation de l’économie s’est encore accélérée cette année avec la pandémie et les mesures de confinement consécutives. Le secteur de la comptabilité n’y échappe pas. Selon l’étude "Practice of Now" menée par l’éditeur de progiciels Sage, 83% des comptables déclarent que les effets de la technologie et de la digitalisation les ont poussés à investir plus et plus rapidement pour suivre l’évolution du marché.