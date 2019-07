Les cotisations dues à la FSMA sont "disproportionnées"

BZB-Fedafin, principale association des intermédiaires financiers indépendants (banque, assurances, crédits) demande une révision de la cotisation annuelle due à la FSMA , l'Autorité des services et marchés financiers, qui, entre autres missions, contrôle les agents (liés à une marque) et autres courtiers (qui travaillent avec plusieurs marques).

Le problème, selon l'association, c'est que cette cotisation est due par activité. "Et en général, les intermédiaires financiers en cumulent plusieurs. Beaucoup d’entre eux sont inscrits pour quatre activités, à savoir l’intermédiation en services bancaires et en assurance et les crédits à la consommation et hypothécaires."