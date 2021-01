Les courtiers représentent la moitié du marché de l'assurance

La Belgique est un pays de courtiers, et les derniers chiffres d'Assuralia le confirment une nouvelle fois. En 2019, un peu plus de la moitié (50,4%) des produits d'assurance ont été vendus et gérés par des courtiers. Ceux-ci devancent les agents exclusifs et bancassureurs (29,4%) et les assureurs directs (20,2%).