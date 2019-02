Les déboires asiatiques d'Ageas à prendre avec des baguettes

Moins-values boursières

Le gros point noir se situe en Asie . Pas dans le core business du groupe puisque, par exemple, l’encaissement des primes grimpe de 14% sur le dernier trimestre. Mais, là-bas, Ageas a subi de plein fouet l’évolution négative des marchés d’actions au cours des trois derniers trimestres et a donc dû acter de sérieuses moins-values. Le résultat net se traduit dès lors par une perte trimestrielle de 46 millions d’euros contre un bénéfice de 87 millions un an plus tôt.

Selon Jason Kalamboussis de KBC Securities, cette situation risque de perdurer. "Vu les gains réalisés fin 2017 et début 2018 et le niveau élevé des indices à ce moment-là, le risque de moins-values potentielles devrait se poursuivre au cours du premier semestre 2019 et dans tous les cas être plus important que ce que nous avons vu en 2018." Il reste toutefois à "conserver" sur la valeur avec un objectif de cours de 45 euros.