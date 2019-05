Les méga-fusions se poursuivent dans le secteur du paiement

La consolidation se poursuit dans le secteur du paiement, principalement aux États-Unis. Après le rachat pour 43 milliards de dollars de Worldpay par Fidelity National Information Services (FIS) et de First Data Group par Fiserv pour 22 milliards de dollars, c'est au tour de Global Payments d'avaler Total System Services Inc (TSYS). Montant de l'opération: 21,5 milliards de dollars (un peu plus de 19 milliards d'euros).