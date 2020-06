Les microentreprises peinent à obtenir les aides publiques

Alors que les plus petites entreprises sont parmi les plus touchées par la crise économique, celles-ci ont souvent du mal à obtenir les aides publiques. Le microcrédit peut constituer une partie de la solution.

Ce n'est pas une révélation, la période de confinement aura été un supplice pour le tissu économique belge et mondial. L'impact de la crise économique provoquée par la pandémie , qui n'est pas encore terminée, reste impossible à évaluer et les mesures de soutien s'accumulent à tous les niveaux de pouvoir pour aider les entreprises à sortir la tête de l'eau.

Problèmes de trésorerie

Un constat que dresse également Patrick Somerhausen, CEO de Funds for Good. "Nous constatons de vrais problèmes de trésorerie parmi les 300 entreprises que nous avons contribué à mettre sur pied. Les plus jeunes sont les plus fragiles, mais les sociétés qui ont engagé une ou deux personnes ont aussi des difficultés à assumer les charges fixes", qui sont en moyenne de 2.600 euros par mois .

Secteur sous-développé

Au niveau public, la Région bruxelloise a bien lancé le prêt Proxi , mais les spécialistes du secteur déplorent des initiatives trop rares et trop timides en la matière . "La microfinance est pourtant un magnifique levier de lutte contre la précarité", estime Patrick Somerhausen. "Ce n'est cependant pas une activité rentable et elle reste sous-développée en Belgique."

A peine un bon millier de microcrédits seraient ainsi accordés en Belgique chaque année. "C'est pourtant une partie de la solution", assure Emmanuel Legras, qui plaide pour un plus grand soutien public et une prime unique de redémarrage de 4.000 euros pour chaque entrepreneur. "Beaucoup de gens vont perdre leur emploi à cause de cette crise, il faudra en créer de nouveaux et l'entrepreneuriat populaire, par lequel les travailleurs créent eux-mêmes leur société, est une excellente manière de le faire", conclut-il.