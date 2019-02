Les plateformes de trading font de nouvelles victimes

Nouvelle mise en garde de la FSMA. Le gendarme des marchés et garant de la protection des investisseurs ajoute cinq nouveaux acteurs à sa liste des sociétés actives dans le trading à éviter.

Cinq noms viennent gonfler la liste des sociétés offrant des produits d'investissements via des plateformes de trading sans disposer de l'agrément.

→ vérification de l'identité et de la détention de l'agrément

→ se méfiez des prises de contact non sollicitées

→ exigez des informations claires et compréhensibles

→ faites attention aux demandes de transferts d'argent à l'étranger

→ méfiez-vous des promesses de gains démesurés