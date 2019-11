"Les résultats d'Ageas sont décevants"

Comment cela se fait-il ? L’assureur Ageas a publié ce matin des résultats trimestriels plus que solides et pourtant l’action perd de plumes en bourse.

Dopé par les plus-values

Ensuite, le capital libre opérationnel (hors dividendes des participations non européennes) apparaît plus faible au troisième trimestre à 91 millions d’euros contre 102 millions au trimestre précédent et 176 millions il y a un an. Cela porte le total à 280 millions d’euros depuis le début de l’année.