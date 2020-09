Mobly et Europ Assistance s'engouffrent dans la mobilité

La plateforme permet "aux clients et employés des entreprises partenaires de réserver et d’utiliser une série de moyens de transport alternatifs", comme du transport en commun, des vélos, des véhicules partagés, des taxis, etc. Certains services sont intégrés dans la plateforme, d’autres non. Le client pourra alors se faire rembourser en échange d’une version digitale du ticket. "Dans ce marché naissant, de nombreux acteurs ne veulent pas intégrer leur solution, nous pas. Nous voulons rendre cela facile pour chaque compagnie et le plus ouvert possible", dit Hans De Mondt.