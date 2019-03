Monizze table sur dix millions de chiffre d'affaires en 2019

La fintech qui développe et fournit des solutions 100% électroniques (chèque-repas, éco-chèque et chèque-cadeaux ...) nourrit de belles ambitions pour 2019: 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, 20% d'effectifs supplémentaires et toujours plus d'innovations dans les systèmes de paiement.

Pour la troisième année consécutive, le challenger du marché des chèques-repas affiche de jolis chiffres et de hautes ambitions. "Nous avons réalisé notre budget, à savoir une augmentation de notre chiffre d'affaires de 25% d'une année à l'autre et prévoyons de passer le cap des 10 millions d'euros en 2019", explique son CEO Jean-Louis Van Houwe. "Nous avons lancé d'importants projets d'innovation, notamment en intégrant notre solution dans les applications mobiles CBC et KBC et en lançant une application permettant d'utiliser les chèques-repas dans la petite restauration."

Lancée il y 8 ans, la "petite entreprise" belge a été rachetée par le groupe français UP en 2015 et sert aujourd'hui plus de 350.000 bénéficiaires et 25.000 clients, dont d’importants acteurs tels que Colruyt, KBC, Ingenico, Alken-Maes et Comeos. En 2018, elle a clôturé avec succès la première phase de sa plateforme de paiement de nouvelle génération et entend bien poursuivre sur cette voie. "Nous allons continuer à investir dans l'innovation afin d'adresser toutes les frictions qui existent encore avec nos méthodes de paiement", résume Jean-Louis Van Houwe.

20% de part du marché des chèques-repas

L’an dernier, le système des chèques-repas a, pour la première fois, compté plus de 2 millions d’utilisateurs en Belgique. Ambitieuse, Monizze souhaite augmenter sa part de marché des chèques-repas pour atteindre 20 % d’ici 2020. "Ces dernières années, nous avons pleinement joué notre rôle de challenger et allons continuer à le faire face aux gros acteurs du secteur que sont Edenred et Sodexo, en concentrant notamment nos efforts sur le marché des éco-chèques électroniques", commente le CEO. La société souhaite prévoit donc d’élargir son offre de service actuelle avec une série de nouvelles solutions RH.