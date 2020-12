Mozzeno permet aux investisseurs de se retirer avant terme

Cette nouvelle disposition figurait dans les cartons de la fintech depuis un moment, et sa mise en œuvre a été accélérée par la crise sanitaire ."Nous avons effectivement reçu plus de demandes dans ce sens au cours des derniers mois", explique Xavier Laoureux, CEO de Mozzeno. "Mais nous planchions là-dessus depuis un moment, cela permet de rassurer le client. De plus, c’est une première en Belgique."

La fintech continue ainsi le développement de son modèle avec une gamme de produits plus large, qui doit lui permettre d’attirer d’autres types d’investisseurs et d’ainsi élargir sa communauté. Au printemps, elle avait aussi lancé des prêts non assurés, avec un taux plus intéressant, mais aussi un risque plus élevé.