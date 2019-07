NN Insurance Belgium amaigri après la reprise de Delta Lloyd

Les emplois ont fondu chez NN Insurance Belgium depuis la reprise de Delta Lloyd. Mais cet amaigrissement n’a rien à voir avec la fusion, affirment ses dirigeants, qui se montrent optimistes.

Fin 2016, NN Group, l’ancienne branche assurances du néerlandais ING, annonçait la reprise de Delta Lloyd. Une opération qui s’est traduite l’an dernier en Belgique par la reprise de Delta Lloyd Life par NN Insurance Belgium.

"Le travail qui a été réalisé en Belgique dans une période aussi courte est impressionnant." Lard Friese CEO de NN Group

"Le travail qui a été réalisé en Belgique dans une période aussi courte est impressionnant, estime Lard Friese, CEO et président de NN Group, la maison mère néerlandaise. Juridiquement, il n’y a maintenant plus qu’une entreprise, physiquement, une seule localisation, et commercialement, une seule marque. Après les Pays-Bas et le Japon, la Belgique est un des pays les plus importants pour le groupe, avec la Pologne et l’Espagne, et nous y avons de grandes attentes."

200 emplois de moins

La nouvelle entité compte pourtant aujourd’hui 200 emplois de moins que les deux compagnies avant la fusion. "Nous étions environ 750 avant la reprise, nous sommes maintenant 550, des chiffres auxquels s’ajoutent les 120 collaborateurs de l’activité non-vie, confirme Jan Van Autreve, le CEO de NN en Belgique. Mais cette diminution n’a rien à avoir avec la reprise de Delta Lloyd. Le secteur est en train de se digitaliser, et sans croissance, la baisse naturelle des effectifs est de 6 à 7% par an."

"Il y a eu beaucoup de départs volontaires, dont une grosse partie est liée au déménagement des équipes de NN de Diegem à la gare du Midi, à Bruxelles." Yves Flamand Secrétaire au Setca

Du côté des syndicats, on nuance quelque peu. "Objectivement, il y a eu la digitalisation et quelques doublons, analyse Yves Flamand, secrétaire au Setca. Mais surtout, il y a eu beaucoup de départs volontaires, dont une grosse partie est liée au déménagement des équipes de NN de Diegem à la gare du Midi, à Bruxelles, mais on ne peut pas parler de plan social caché. La pyramide des âges a aussi fait son œuvre."

Fatima Daidou, de la CNE, se montre plus critique. "La digitalisation a bon dos. Comme dans toutes les fusions, NN s’est retrouvé avec des travailleurs en double emploi et a procédé à une série de licenciements perlés, sans avoir rien à reprocher aux travailleurs concernés. Et comme dans beaucoup d’entreprises du secteur, la pression augmente, et on assiste à un turnover très important des jeunes, qui restent deux ou trois ans, pas plus, ce qui augmente encore la charge de travail des plus âgés, qui doivent constamment former des jeunes."

"Les deux grands segments sur lesquels nous voulons nous concentrer sont la pension en branche 23 et tout ce qui est 'life protection'." Jan Van Autreve

Le business, pourtant, se porte plutôt bien. NN Insurance Belgium a encaissé, l’an dernier, 1,220 milliard de primes en vie, où il est numéro cinq sur le marché belge, un encaissement en augmentation. "Les deux grands segments sur lesquels nous voulons nous concentrer sont la pension en branche 23, où nous totalisions environ 10% de parts de marché avant et 14% maintenant, et tout ce qui est ‘life protection’, à savoir les assurances décès, invalidité ou pertes de revenus, où nous sommes restés stables, avec 16 à 17% de parts de marché", chiffre Jan Van Autreve. Deux segments dont il attend de la croissance dans les années à venir.

Des services pour les non-clients