NN et les assureurs néerlandais plongent en bourse après une décision de justice

700.000 polices d'assurance concernées

Cette décision est la première d'une série d'appels interjetés par des demandeurs contre à peu près tous les grands assureurs néerlandais. Des organisations d'indemnisation telles que Woekerpolis.nl et Wakkerpolis tentent depuis des années de rassembler les victimes pour obtenir des dommages et intérêts de la part des compagnies d'assurance. Woekerpolis.nl affirme représenter des centaines de milliers de clients mécontents dans des affaires contre NN , Aegon , ASR , SNS Reaal et Achmea . Au total, quelque 700.000 polices encore actives seraient concernées.

L'arrêt rendu est important, car il devrait servir de référence dans d'autres affaires judiciaires et ouvre la voie à des millions d'euros de compensation . NN estime de son côté que l'arrêt interprète mal la loi et les pratiques datant de l'époque où les polices d'investissement ont été souscrites. L'assureur se pourvoira donc en cassation.

"Les provisions actuelles pourraient être trop faibles"

Le tribunal lui-même a donné l'exemple de 2.000 euros de coûts cachés par police, sur la durée entière durée du contrat. " Si les réclamations sont de cet ordre de grandeur, les provisions actuelles seront manifestement trop faibles ", déclare M. Kalamboussis. Le pourvoi en cassation pourrait toutefois prendre encore un an et demi, ce qui permettrait d'étaler l'impact sur plusieurs années.

En bourse, l'arrêt rendu par le tribunal de La Haye a lourdement pesé sur les assureurs néerlandais. NN a plongé de plus de 18% sur la séance, ASR a fondu de près de 14%, et Aegon a reculé d'environ 4%, n'étant cependant plus impliquée dans le litige depuis que sa division d'assurance aux Pays-Bas a été rachetée par ASR il y a quelques mois. Dans l'ensemble, ce sont ainsi 3,4 milliards d'euros de capitalisation boursière qui se sont envolés en une seule journée pour ces trois noms de la Bourse d'Amsterdam et de l'indice AEX .