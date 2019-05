Ne dites plus Touring Assurances, mais Yuzzu

Le numéro un de l'assurance directe en Belgique change de nom. Touring Assurances devient Yuzzu, un virage qui répond au désir de l'assureur de faire connaître ses autres services, notamment dans l'assurance habitation.

En changeant de nom, Touring Assurances clôt un chapitre ouvert en 1996 avec l'alliance entre Touring Club de Belgique, connu aujourd’hui sous le nom de Touring Assistance, et les Assurances du Groupe Josi, rachetées entre-temps par Winterthur et qui appartiennent aujourd'hui au groupe AXA. Le focus était alors mis sur l'assurance auto et Touring a rapidement endossé le costume de leader du marché de l'assurance directe.

"Nous avons encore beaucoup de potentiel en tant qu'assureur direct. Notre nouveau nom nous aidera dans notre stratégie de croissance". Hélène Portegies CEO - Yuzzu

Ce mercredi, la compagnie se métamorphose et change d'identité. Elle troque le nom bien ancré dans le paysage belge de l'assurance auto contre la dénomination plus fringante de Yuzzu, "synonyme de fraîcheur et de dynamisme", explique l'assureur.

Ce "rebranding" s'accompagne aussi d'une évolution de la stratégie opérationnelle du groupe, avec un accent sur l'assurance habitation et familiale et son approche "multicanale". "Nous profitons du lancement de Yuzzu pour rappeler à nos clients et prospects les différents services que nous offrons", situe explique Hélène Portegies, CEO de Yuzzu, qui précise que son groupe a "encore beaucoup de potentiel en tant qu'assureur direct."

La direction mise sur ce nouveau nom pour poursuivre sa croissance et se différencier des autres acteurs sur un marché qui souffre de la concurrence des assureurs directs. Dans les mois à venir, le nouveau nom et la nouvelle identité visuelle prendront progressivement forme dans le paysage belge. "Après l’été, ils seront visibles partout", promet Yuzzu. L'entreprise, qui emploie 165 personnes, gère les assurances auto, moto ou habitation de plus de 150.000 clients.