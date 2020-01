Nethys enterre les plans luxembourgeois de l'assureur Integrale

Pourquoi? "Parce que nous avons un plan industriel visant à développer nos activités et à diversifier nos produits , notamment vers les particuliers, et que le Luxembourg est la place privilégiée par les partenaires avec lesquels nous sommes en discussion", faisait valoir récemment le CEO d’Integrale, Diego Aquilina .

Ça, c’était le plan annoncé mi-septembre. Depuis lors, la direction de Nethys a radicalement changé, avec le départ notamment de Stéphane Moreau. Les nouveaux pilotes de l’intercommunale, Renaud Witmeur et le trio d’administrateurs (Laurent Levaux, Bernard Thiry, Jean-Pierre Hansen) avaient pour leur part demandé que le plan soit suspendu, le temps d'y voir plus clair avant de décider quoi que ce soit sur les projets luxembourgeois d’Integrale.

Décision sur la suite d'ici 6 semaines

La nouvelle direction a tranché. Ce vendredi, le conseil d'administration de Nethys a "décidé de ne pas donner suite à ce plan". Le conseil "examinera les alternatives au projet Horizon 2020 et devrait se prononcer dans un délai de six semaines", situe le communiqué de Nethys. "Il souhaite garantir la continuité et la qualité des services proposés par Integrale, au bénéfice de ses clients et de son personnel."