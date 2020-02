Nethys envoie un manager de crise chez Alliance Bokiau

Nethys a demandé à la Sogepa (la Société wallonne de gestion et participations) d' envoyer un manager ad interim chez Alliance Bokiau , groupe de courtage en assurances, a appris L'Echo. Alliance Bokiau est un gros courtier actif à Bruxelles, Charleroi, Ciney, Liège et Namur, qui emploie 70 personnes.

Dans le périmètre de l'intercommunale en effet, à côté des VOO, Elicio et autres L'Avenir, on trouve également Alliance Bokiau. Nethys y a pris 25% en 2016 (via sa filiale Credis). A l'époque, le groupe dirigé par Stéphane Moreau avait apporté 1,4 million d'euros en capital et 3 millions sous forme obligataire. Nethys avait également convenu de prendre la majorité (59%) dans Alliance Bokiau en mai 2020. Dans trois mois.