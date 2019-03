Nexi prépare l'une des plus grosses IPO de l'année en Europe

Nexi, spécialiste italien despaiements, a déposé son dossier en vue de son introduction en Bourse de Milan. Si l'IPO se fait, ce serait l'une des plus importantes IPO de l'année en Europe. L'IPO se ferait en avril .

Bain Capital, Advent et Clessidra, propriétaires de Nexi, souhaitent lever entre 600 et 700 millions d'euros d'argent frais pour l'entreprise. Ils veulent aussi céder une partie de leur participation. Leurs conseillers viseraient une valorisation totale d'environ huit milliards d'euros .

• Longtemps considérée sans grand intérêt, l'activité du traitement des paiements est désormais perçue comme l'une des plus lucratives et des plus prometteuses du secteur financier. Elle est en pleine ébullition, à l'image du rachat annoncé Worldpay par la "fintech" américaine Fidelity National Information Services pour 35 milliards de dollars (30,8 milliards d'euros).