Nos compagnies d'assurance résistantes aux chocs

Nos compagnies d'assurance sont solides. C'est ce qui ressort d'un test de résistance effectué par l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (EIOPA) et la Banque nationale belge (BNB) auprès de 14 acteurs nationaux représentant 81% du marché en termes de provisions techniques. ageas et KBC Group participaient, pour leur part, au test organisé pour les groupes d’envergure européenne.