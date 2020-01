Nouveau venu sur la scène de la fiscalité

C’est comme cela qu’est née l’idée de lancer Arteo, une entité à part entière, basée aux abords du Steigenberger Wiltcher’s, à la rue de la Bonté. Sept associés seront aux commandes d’une équipe de 25 personnes environ et officieront sur trois grands axes: la fiscalité, "surtout à destination des grandes entreprises, tant en conseil que sur les litiges"; la planification patrimoniale, "pour les particuliers et les entreprises familiales"; et, enfin, les procédures devant la Cour de cassation. Au niveau belge et international.