Nouvelle récompense pour les actionnaires d'Ageas

Où en est-on dans l'accord Fortis

Juillet 2018, la Cour d'Appel d'Amsterdam déclarait le caractère contraignant de m'accord conclu entre Ageas et des représentants d'actionnaires de Fortis. De quoi ouvrir la voie aux indemnisations.

A ce jour, 250.000 demandes ont été introduites auprès d'Ageas qui affirme en avoir déjà validées 73.000. Dans ces cas, la première tranche de 70% de l'indemnisation a déjà été effectuée, soit un montant de 420 millions d'euros. Quelque 700 millions d'euros sont encore disponibles.

Autre élément: seuls 272 dossiers refusent de prendre part à cette indemnisation et ont choisi pour le "opt out". La majeur partie de ces dossiers concerne Patrinvest, un des véhicules de deux familles héritières d’AB InBev (les Van Damme et les Van der Straten Ponthoz), qui s'est tourné lui aussi vers la justice.