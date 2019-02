Nouvelle victoire pour Ageas face aux "casseroles" de Fortis

L'affaire était complexe: des obligations convertibles MCS, émises par Fortis, converties par Ageas et contestées par les anciens détenteurs des Fonds américains. La Cour d'appel abonde en faveur de l'assureur.

Rappelez-vous. En octobre dernier, après avoir perdu en première instance, une série de fonds américains revenaient à la charge contre l’assureur né sur les cendres de Fortis. Leurs objectifs? Tenter de convaincre les juges d’annuler la conversion d’obligations, réalisée par Ageas le 7 décembre 2010. Ils demandaient des dommages et intérêts. C'est que l'enjeu n'était pas négligeable: 2 milliards d’euros.

Ces obligations avaient été émises par l'ancien groupe Fortis (à l'époque en quête de fonds pour financer le rachat de leur part d'ABN Amro) et conformément aux termes de ces MCS, les obligations avaient été converties en décembre 2010 en actions Fortis aujourd'hui rebaptisée Ageas.

On connait la suite: crise financière, chute et démantèlement de Fortis. Et dans cette débâcle, les obligations ont suivi le mouvement.