Orcadia grandit mais n'en fait pas une obsession

Trois ans après son lancement, Orcadia Asset Management approche les 600 millions d’euros de capitaux confiés. La moitié des clients est belge, 30% luxembourgeois et 20% français. La société de gestion lancée par Étienne de Callataÿ et quelques anciens de Degroof ne veut pas griller les étapes et fait l’éloge du "small is beautiful".