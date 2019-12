P&V achète Private Insurer

Avec moins de 20 millions d'euros d'encaissement annuel, P&V ne pesait pas bien lourd jusqu'ici sur le segment de l'assurance-vie de branche 23 , ces produits de placement liés à des fonds d'investissement. Cela va (un peu) changer avec l'acquisition de Private Insurer que P&V vient de réaliser, pour un montant non communiqué. L'assureur coopératif a racheté 100% des parts aux deux propriétaires de Private Insurer, Barbara De Beurme et Jean-François Lycops.

"Cela va toujours plus vite quand on peut acquérir en une fois les compétences et les outils commerciaux."

Private Insurer est un assureur-vie spécialisé en branche 23. Basée à Bruxelles, la maison emploie 18 personnes et a encaissé 69 millions d'euros de primes en 2018. Ce n'est pas colossal si on rapporte ce montant au total des ventes annuelles en branche 23 (3 milliards d'euros) mais c'est une manière de se renforcer dans un créneau. "Nous voulions nous développer en branche 23 et cela va toujours plus vite quand on peut acquérir en une fois les compétences et les outils commerciaux", situe Hilde Vernaillen. "C'est ce que nous faisons ici avec le rachat de Private Insurer."