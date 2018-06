P&V signe plusieurs accords sociaux

L’assureur coopératif P&V passe en mode télétravail. Il crée un contact center aux horaires élargis et met en place un nouveau modèle salarial. Côté finances, P&V a amélioré sa rentabilité en 2017.

P&V a bouclé 2017 sur un bénéfice net de 175 millions d’euros, en hausse de 44% par rapport à l'année précédente (qui, elle, était en retrait de 33% sur un an). La hausse du bénéfice en 2017 s’explique par l’amélioration (de 61 millions d’euros) du résultat technique de l‘assureur coopératif. Le résultat financier est lui en baisse de 24 millions d’euros. En cause: de moindres plus-values. La solvabilité de la maison s’est améliorée en 2017, passant de 145 à 172%.

Côté chiffre d’affaires, le bilan est plus mitigé puisque le total des primes encaissées est inchangé d’une année sur l’autre, à 1,5 milliard d’euros. “C’est l’étape suivante pour nous. Après avoir beaucoup travaillé sur l’amélioration du résultat technique, nous voulons renouer avec la croissance du chiffre d’affaires”, nous situe la CEO Hilde Vernaillen. “Cela a déjà été le cas en PME, où les volumes ont progressé de 7% l’an dernier après avoir revu notre gamme de produits qui est redevenue concurrentielle. Nous allons faire de même dans d’autres segments.”

120 millions d’euros en IT

Depuis 2016 et sur 5 ans, l’assureur déroule un programme d’investissement de 120 millions d’euros en IT. En non-vie, P&V a choisi de travailler avec le fournisseur de logiciels Guidewire. La gestion des sinistres tourne déjà sur Guidewire et, d’ici la fin de l’année, ce sera au tour de la production en auto de migrer.

Les autres produits suivront par après. “On a déjà beaucoup gagné dans la gestion des sinistres, dans la qualité du service et dans la vitesse de traitement. On va encore gagner dans la production, en capacité d’adaptation, en segmentation plus fine, en gain de coûts, etc.”, assure Hilde Vernaillen.

L’assureur a aussi revu son organisation et est passé, comme bien d’autres, en mode agile (le "new way of working’"), avec des équipes mélangées (business et IT) travaillant sur un même projet dont elles sont responsables de A à Z, le tout sur des plateaux ouverts.

Télétravail

Récemment, l’assureur a convenu avec l’ensemble des syndicats une convention collective (CCT) sur le télétravail, favorisé jusqu’à 2 jours par semaine. Une autre CCT a aussi été signée pour créer un contact center, qui gère les contacts à distance. Il emploie 40 personnes et tourne de 8h30 à 20h en semaine (et de 8h30 à 13h le samedi).

Une autre CCT a encore été signée sur un nouveau modèle salarial, qui instaure une rémunération liée à la fonction et non plus à l'ancienneté. La nouvelle donne harmonise aussi les statuts et les packages salariaux. Jusqu’ici en effet, les services RH devaient composer avec toute une série de statuts et de systèmes de rémunération, hérités des acquisitions successives qui font aujourd’hui le groupe P&V (Zurich, Vivium, ING, Arces, RVS, etc.).