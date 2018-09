Plus de 35 milliards d'euros gérés par les Fonds de pension en Belgique

Les Fonds de pension investissent majoritairement dans des fonds d'actions et des fonds d'obligations. C'est ce qui ressort du bilan des institutions de retraite professionnelle (IRP) publié par la FSMA.

Bonne année 2017 pour les Fonds de pension. Les 201 institutions de retraite professionnelle (IRP) en Belgique comptaient fin de l'année 1,734 million d'affiliés, soit 4% de plus qu'un an auparavant. C'est ce qui ressort du rapport annuel publié par l'autorité des marchés et contrôleur des acteurs de Fonds de pension (FSMA).