Plus forte hausse en quinze ans des primes d'assurance incendie

L’indice Abex, qui représente l’évolution du prix de la construction, est passé à 906 en novembre 2021, soit 5,6% de plus qu’un an plus tôt. Une telle hausse n’avait plus été observée depuis 15 ans, ce qui impacte durement les primes d’assurance-incendie.

Deux fois par an, aux mois de mai et de novembre, l’indice Abex est édité en fonction de l’évolution des prix de la construction. Il s’est établi, pour cette fin d'année 2021, à 906, contre 878 en mai dernier et 858 en novembre 2020, soit une hausse de 5,6% sur un an.

> Qu’influence l'indice Abex?

En principe, cet indice sert uniquement "aux assureurs pour indexer les contrats d’assurance incendie. Il a été créé à leur demande en 1914. 98% d’entre eux suivent cet indice pour faire évoluer le montant de la prime, car en Belgique, c’est la valeur du bien à neuf qui est assurée. Le prix de l’indemnité augmente donc en fonction des coûts de la construction", explique le président de l’Abex, Alain Coppe.

+5,6% Indice abex C'est l'augmentation de l'indice Abex entre novembre 2020 et novembre 2021, soit la plus forte hausse observée en 15 ans.

Ces primes sont indexées annuellement au 1er janvier sur la base de l’indice publié en novembre. De fait, puisqu’il a augmenté de 5,6% entre novembre 2020 et novembre 2021, les primes seront indexées d’autant dès le 1er janvier 2022. Il s’agit de la hausse la plus forte depuis 2007, lorsque l’indice a été indexé de 5,88%.

"Axa appliquera les conditions générales, qui prévoient une indexation automatique de la prime et des limites d’intervention sur la base de l’évolution des coûts de la construction via l’indice Abex, soit une indexation de 5,6%", confirme son porte-parole, Gianni De Muynck, qui ajoute: "Cela permet aux clients de rester suffisamment assurés au fil du temps."

L’indice Abex ne permet pas uniquement d'augmenter les tarifs des primes d’assurance-incendie. Il permet également d’indexer automatiquement les limites d’intervention, autrement dit l’étendue de la couverture, notamment pour les sinistres graves.

"98% des assureurs suivent l'indice Abex pour faire évoluer le montant de leur prime d'assurance-incendie." Alain Coppe Président de l'Abex

"Avec les nombreuses catastrophes naturelles dans le monde en 2020 et 2021 (inondations, tempêtes, ouragans…), les réassureurs (les assureurs des assureurs, NDLR) augmentent fortement leurs prix, ce qui se répercute aussi sur les prix des assurances clients", détaille Gianni De Muynck.

L’assureur Baloise, de son côté, explique que l'évolution des prix dans le secteur de la construction affecte directement le coût des sinistres incendie. "L’indexation annuelle sur la base de l’indice Abex est prévue dans les conditions générales du produit et sera donc appliquée. L'Abex 906 prendra effet le 1er janvier 2022, ce qui représente une augmentation de 5,6 % par rapport à l'Abex qui a pris effet le 1er janvier 2021", explique Manu Mus, porte-parole.

"La pénurie de main-d'œuvre et les carnets de commandes remplis jouent aussi dans le calcul de l'indice." Alain Coppe

Chez AG Insurance, la hausse sera plus substantielle que 5,6%. "Comme toutes les autres années, AG appliquera l’indexation sur la base de l’indice Abex afin que les clients soient suffisamment assurés pour assumer la reconstruction ou la réparation de leur habitation, tenant compte des prix actuels des matériaux et de la main-d’œuvre en général. Outre cette indexation, une hausse limitée de 1,5% en moyenne sera appliquée sur les primes, afin de faire face à la hausse des charges des sinistres consécutifs aux risques climatiques dont la fréquence et la gravité augmentent partout dans le monde et à la hausse des tarifs appliqués par les réassureurs", explique l’assureur.

L’effet cumulé des deux adaptations implique une augmentation des primes d’assurance-incendie de 7,1% en moyenne chez AG, dès le 1er janvier 2022, soit à l’échéance annuelle des contrats d’assurance-incendie.

> Comment est calculé l’indice Abex ?

L’indice Abex est une compilation des observations des membres d’une commission dont l’activité s’exerce au niveau national. Cette dernière analyse le coût de la construction d’habitations et de logements privés. "La base de calcul sont les devis que reçoivent experts et architectes dans lesquels ils sélectionnent plusieurs centaines de références et de prix. On constate alors l’évolution des prix, qui est partagée par les architectes de toutes les provinces du pays. On en dégage ensuite une moyenne nationale", détaille le président de l’Abex.