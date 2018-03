Pour renflouer Integrale, Nethys va céder ses parts dans Publi-T et Publigaz

La Banque nationale exige de l’assureur Integrale qu’il renforce ses fonds propres. Actionnaire dominant, Nethys va apporter 166 millions d’euros, dont 122 millions en cash, issus de la vente à Socofe de ses parts dans Publi-T et Publigaz.

Integrale est actif uniquement en assurance-vie, principalement en pensions complémentaires de groupe (2e pilier). La faiblesse persistante des taux d’intérêt pèse donc plus lourd chez elle que pour des assureurs diversifiés.

C’est Nethys, le principal actionnaire d’Integrale (à 55%), qui va apporter les 166 millions et ce, de deux manières: 44 millions d’euros par apport des titres détenus dans Ecetia Finances (une intercommunale de financement) et dans TCL (versée dans le financement d’habitations sociales) et, surtout, 122 millions d’euros en cash, peut-on lire dans la convocation à l’assemblée générale.