Pourquoi Ageas se plante après avoir battu le marché

Malgré un bilan très solide et supérieur aux attentes des analystes, Ageas est boudée ce mercredi matin en bourse. Explications.

La bourse nous réserve souvent des surprises. Et pas toujours de bonnes. Prenez Ageas . Malgré des inondations inédites, le premier assureur du pays a dégagé, au cours des neuf premiers mois de l’année, un bénéfice net de 568 millions d’euros là où les analyses anticipaient en moyenne un chiffre de 506 millions.

Bien sûr, le pôle non-vie a été impacté par la catastrophe aquatique de cet été, son résultat passant de 311 millions à 236 millions d’euros. Mais ce recul a été compensé par la bonne tenue des activités vie. "Ceci démontre la résilience d’Ageas grâce à notre répartition géographique et notre portefeuille diversifié en Vie, Non-Vie et Réassurance" s’est même félicité Hans De Cuyper, le CEO d’Ageas. Dans la foulée, l’assureur a réitéré ses prévisions pour l’ensemble de l’exercice, à savoir un bénéfice compris entre 850 et 950 millions d’euros.