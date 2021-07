Pourquoi Nethys marche sur des oeufs avec Integrale

Comment marcher sur des œufs avec des chaussures de combat? C'est le difficile exercice auquel devra se livrer mardi matin Renaud Witmeur, le CEO ad interim de Nethys, lors de l' assemblée générale des actionnaires de l'assureur Integrale . Cette assemblée porte sur trois points: la nomination d'un nouveau réviseur (E&Y devrait remplacer PwC dont le mandat est arrivé à échéance), l' approbation des comptes d'Integrale et la décharge à accorder aux administrateurs.

Dans le courant du mois de février 2021, alors que la vente d'Integrale était en cours, la Banque nationale de Belgique (BNB) a débarqué le conseil d'administration et le comité de direction afin de prendre le contrôle sur le processus de vente d'Integrale, sachant que cette dernière est détenue à plus de 90% par Nethys. Ce sont des soupçons d'abus de biens sociaux et la chute du ratio de solvabilité qui a poussé la BNB à prendre la main.