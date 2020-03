Qover s'attaque à la Scandinavie

Qover poursuit sa croissance. Fondée en 2016, l'insurtech bruxelloise était déjà présente dans sept pays en dehors de la Belgique. Ce mercredi, elle annonce la signature d'un accord avec Wolt, une entreprise finlandaise de livraison à domicile de plats cuisinés. La start-up assurera ses coursiers en Finlande, en Norvège et au Danemark. L'accord consiste en une assurance accident couvrant les dommages corporels avec les frais médicaux jusqu'à 7.500 euros. Wolt, qui a déjà levé plus de 150 millions de dollars depuis sa fondation en 2014, est présente dans dix-huit pays supplémentaires, notamment en Suède, en Europe de l'Est, Israël et au Japon.