Quand un assureur propose des "voitures de société sans société"

L'assureur la Baloise se lance sur le marché du leasing pour particuliers. L'entreprise proposera à des particuliers de louer, via des courtiers, des voitures moyennant un montant mensuel. Seuls le carburant et les amendes seront à charge du loueur.

L'idée vient de l'assureur la Baloise. D'ici peu, il mettra à disposition de ses clients des véhicules à louer au mois et viendra concurrencer les sociétés de leasing. Jusqu'à présent, ce type leasing privé, qui a séduit plus de 10.000 Belges l'an dernier, se faisait via des concessionnaires automobiles ou certaines chaînes de magasins. Il est le plus souvent cantonné au segment des voitures de luxe ou des grandes berlines.