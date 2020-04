Que prévoit ma banque ou mon assureur pour m'aider à traverser la crise liée au Covid-19?

La FSMA , garante de la protection des investisseurs, entend aiguiller le consommateur face aux mesures prises par le secteur financier en collaboration avec Alexander De Croo (Open Vld), vice-Premier Ministre et ministre des Finances.

Elle a donc mis en place un call center qui permet de répondre aux multiples questions des consommateurs sur, par exemple, les modalités de report de paiement des sommes liées à un emprunt hypothécaire, de report de paiement des impôts et de report de paiement des primes d’assurance et des contributions pour les pensions du deuxième pilier.

Quelles informations?

Le call center est joignable: • par écrit via un formulaire de contact • par téléphone au 02/220.58.37/42 (lu-ve de 8h et 13h) au 02/220.52.55/41 (lu-ve de 8h à 18h)

"Les consommateurs ont besoin d’informations correctes au sujet des différentes mesures de soutien qui doivent permettre à la population et au monde de l’entreprise de faire face aux défis que pose la crise du coronavirus sur le plan financier et économique. Par le biais de la mise en place de ce call center, la FSMA fournit une contribution importante pour aider les consommateurs", indique Nathalie Muylle (CD&V), ministre de l’Économie et des Consommateurs.