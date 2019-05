Résultats en hausse pour Berkshire Hathaway

Berkshire Hathaway, le conglomérat piloté par Warren Buffett, tenait son assemblée générale ce samedi, devant des dizaines de milliers d'investisseurs et d'analystes. L'entreprise a connu un premier trimestre de bonne facture. Mais elle peine toujours à trouver de bons débouchés pour sa montagne de liquidités.

Le milliardaire américain Warren Buffett (dont vous pouvez lire l'interview ici ) a ouvert ce samedi la traditionnelle assemblée générale de sa société Berkshire Hathaway par un bain foule dans sa ville natale d'Omaha, nichée au coeur de l'Etat rural du Nebraska."Bienvenue", a lancé M. Buffett à l'entame de cette grand-messe à laquelle assistent grands patrons, investisseurs et millionnaires venus du monde entier. Cette année, de nombreuses délégations chinoises ont fait le déplacement (l'AG de Berkshire en livestream, c'est ici ).

Costume gris sur une chemise blanche et cravate rouge à pois, M. Buffett, 88 ans, a répondu à des questions de journalistes avant de se lancer dans un bain de foule de près d'une heure. Jouant la mascotte pour les produits vendus par les sociétés dont il est actionnaire - cannettes de Coca-Cola par exemple -, il a déambulé dans les allées d'un centre commercial de circonstance où l'on trouve de nombreux objets à son effigie. Un regard vers un groupe de femmes venues d'Inde expressément pour le voir, une pause pour un père et son fils qui crient son nom, un selfie gâché par les bras des agents de sécurité qui ont formé un cercle autour de lui, M. Buffett goûte avec plaisir les marques d'affection et d'admiration qui accompagnent chacun de ses pas.