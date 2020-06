Sambrinvest lance un prêt rebond pour aider les PME

"Rebondir après la crise" est devenu le nouveau mot d’ordre pour la plupart des entreprises, encore faut-il savoir comment et surtout avec quels moyens. Les entreprises ont besoin de soutien et les sociétés de financement et d’investissement sont dans les starting-blocks pour relancer la machine après les aides plus classiques en provenance du Fédéral ou des Régions.