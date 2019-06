Six nouveaux administrateurs pour la future banque NewB

Les six nouveaux administrateurs sont Valérie Del Re (directrice de Greenpeace Belgique), Koen De Vidts (ex-Crelan), Christel Droogmans (précédemment membre du comité de direction de Delta Lloyd Life), Anne Fily (Financité, ex-directrice des affaires légales et économiques au Beuc, le Bureau européen des consommateurs), Laurence May (ex-chief compliance officer pour le groupe Banques Populaires & Caisse d'Épargne) et Jean-Christophe Vanhuysse (ex-membre des comités de direction de BKCP et Beobank).