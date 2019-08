Sofina entre dans le capital Drylock Technologies

L’entreprise flamande compte aujourd’hui plus de 2.500 travailleurs. Outre son siège social belge, Drylock Technologies dispose de plusieurs centres de production à l’étranger et ne cesse de croître. "Au cours des sept dernières années, nous avons grandi et construit Drylock à un rythme accéléré", explique Bart Van Malderen, le CEO de la société. "Nous avons construit quatre usines neuves, en avons acquis cinq autres en Russie, en Italie, en Amérique du Nord et au Brésil", détaille dans son communiqué l’entreprise.