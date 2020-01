Sofina monte à bord de la licorne lituanienne Vinted

Lunettes et cosmétiques

Un milliard

Sofina indique également que sa valeur nette d'inventaire avait augmenté pour atteindre 7,63 milliards d'euros à la fin de l'année dernière. Cela représente plus de 16 % de plus que l'année précédente (6,56 milliards d'euros). Par action, cela correspond à 227 euros, contre 195 euros un an plus tôt.

Le holding Boël, une des sociétés les plus discrètes mais les plus performantes de la Bourse de Bruxelles, a investi plus de 600 millions dans des participations minoritaires à long terme, plus de 490 millions dans des fonds de capital-risque et de capital-développement et plus de 150 millions dans des sociétés de croissance sur 2019.