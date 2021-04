Une licorne de plus pour Sofina

Début janvier, le holding de la famille Boël est devenu actionnaire de Cred, une start-up indienne ayant développé une application de gestion de paiements par cartes de crédit. L’investissement de Sofina s’inscrivait dans le cadre d’une levée de capitaux de 81 millions de dollars. À ce moment-là, Cred était évalué à près de 800 millions de dollars. L’opération a été codirigée par Sequoia – partenaire des Boël depuis plusieurs décennies – et une série d’autres actionnaires.

À peine trois mois plus tard, la société de fintech indienne a lancé un nouveau tour de table. Elle a réussi à collecter 215 millions de dollars (181 millions d’euros) auprès d’actionnaires nouveaux et existants pour financer sa croissance. Sofina a également mis une nouvelle fois de l’argent sur la table. Le pourcentage du capital de Cred détenu par les Belges n’est pas connu.

Selon l’entreprise, 20% de toutes les factures de cartes de crédit en Inde sont payées via son appli.

