Stéphane Moreau paie pour échapper aux poursuites dans le dossier Ogeo

La procédure judiciaire du dossier Tecteo/Ogeo se clôt avec 6 transactions pénales et deux non-lieux. En préférant payer, Stéphane Moreau échappe aux poursuites et au casier judiciaire.

Stéphane Moreau évite les poursuites dans le dossier Tecteo/Ogeo . L'homme d'affaires liégeois a conclu, en effet, une transaction pénale avec le parquet, révèle Le Vif. Cette transaction clôt le dossier et permet à Stéphane Moreau d'éviter le casier judiciaire. Elle permet aussi l'indemnisation des victimes .

Au total six transactions pénales ont donc été conclues avec le parquet général (par Stéphane Moreau, Marc Beyens, André Gilles et trois ex-cadres de la banque UBS). Deux non-lieux ont été prononcés par la chambre du conseil en faveur d'Emmanuel Lejeune et de Hervé Valkeners.