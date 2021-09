Tom De Troch, CEO de Fédérale Assurance: "Nous ne serons jamais un assureur 100% numérique"

Tom De Troch est un homme pressé. Quand il nous accueille d’un "check" souriant dans les bureaux de Fédérale Assurance, qui offrent une superbe vue sur l’Hôtel de Ville de Bruxelles, le nouveau CEO nous prévient poliment qu’il a un timing à respecter. Il faut dire que depuis son intronisation en mai dernier , par laquelle il a remplacé Tom Meeus , les dossiers se sont accumulés sur son bureau. La pandémie n’est toujours pas finie, un nouveau plan d’investissement est sur les rails, et, bien sûr, les inondations qui ont frappé le pays en juillet sont encore dans les têtes.

80% des dossiers relatifs aux intempéries de juillet pour un montant de plus de 10.000 euros ont déjà été payés.

"Nous avons eu quelque 1.200 dossiers, pour un montant d’environ 30 millions d’euros", explique le dynamique quadragénaire, soulignant qu’il s’agit essentiellement de particuliers. " 80% des dossiers pour un montant de plus de 10.000 euros ont déjà été payés , car nous avons mis l’accent sur les dossiers graves. Nos experts flamands ont été dépêchés en urgence en Wallonie. C’est aussi grâce à notre réseau physique, nos agences sont même restées ouvertes le dimanche 21 juillet", se félicite-t-il.

La compagnie dispose effectivement d'un peu moins d'une quarantaine de bureaux à travers le royaume, dont le dernier en date a ouvert l'année passée à Uccle. Si l'extension du réseau n'est plus à l'ordre du jour, l'entreprise ne compte pas non plus en fermer prochainement.